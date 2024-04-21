В ТЦК и СП отметили, что такой случай не является единичным.

В сети распространилась информация о повестке по обновлению данных, которая была отправлена в адрес украинца, который умер. Произошло это в Оболонском районе Киева. В Киевском городском ТЦК и СП прокомментировали такой инцидент.

"Сообщаем, что подобные случаи не являются единичным и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Кроме того, неверные данные о гражданах могут подавать другие государственные реестры. Поэтому ТЦК и СП не обладает полной и достоверной информацией о лицах, которые могут быть призваны на военную службу", - объяснили в военкомате.

Кроме того, в пресс-службе столичного ТЦК отметили на своевременном и обязательном обновлении своих учетных данных.

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"Также напоминаем об административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета и уклонение от призыва на военную службу по мобилизации в особый период", - добавили в сообщении.

Повестка умершему журналисту: что известно

20 апреля в сети распространилось фото повестки, которая пришла на имя покойного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова. В повестке требовали явиться 20 апреля в ТЦК Оболонского района города Киева для обновления данных и прохождения ВВК.

По информации издания "Апостроф", журналист умер 31 октября 2023 года после инсульта, ему было 53 года. С 1997 до 2022 года был главным редактором журнала "Футбол". В течение своей жизни он получил два инсульта, первый произошел, когда журналисту Артему Франкову было 48 лет, но это не повлияло серьезно на его здоровье.

В издании добавили, что на повестке были написаны все его личные данные, кроме месяца рождения, ведь спортивный журналист родился 24 июля 1970 года, тогда как документ был оформлен с датой рождения 24 августа 1970 года.

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее министр юстиции Денис Малюська рассказал, что правительство придумало новый способ "стимулировать" уклонистов. Он отметил, что сейчас различные министерства нарабатывают изменения в постановления Кабмина, которые будут установлены предпосылкой предоставления отдельных административных услуг по получению военно-учетного документа.

"То есть государство будет пытаться сделать так, чтобы закон был одинаковым для всех... И чтобы те, кто добровольно хочет защищать Украину, не были в худшем положении, чем те, кто этого не хочет. правила одинаковы для всех и мы обеспечиваем их выполнение", - объяснил министр.

В свою очередь командир подразделения Terra в составе 3 отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Николай Волохов прокомментировал отсутствие демобилизации в новом законе. По его словам, такой законопроект вызывает у него неоднозначные впечатления.

"Если мы демобилизуем тех людей, на которых держится фронт, примем такое эмоциональное решение, то этим людям может не будет куда возвращаться. И то последствие, которое произойдет - будет намного хуже. На данный момент я рад, что решение о демобилизации принимается взвешенно и будет взвешен тот параметр, насколько успешно будут мобилизоваться люди в армию", - подчеркнул он.

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