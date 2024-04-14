Об этой ситуации ранее сообщил сам воин Олег Симороз.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объяснил, почему у ветерана с ампутированными ногами на границе попросили справку от врача.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации, когда у ветерана войны с ампутированными ногами Олега Симороза на пункте пропуска на границе с Польшей требовали справку от врача. Демченко заверил, что пограничники с уважением относятся ко всем людям, которые пересекают границу, в том числе и к украинским защитникам.

"Я не могу дать оценку, почему господин Олег так среагировал на действия нашего инспектора, потому что на момент пересечения границы недоразумений между ними не было. И собственно, пограничник действовал, как он должен был действовать. Он спросил о документах, которые бы давали право на пересечение границы. Господин Олег отметил, что он имеет военно-учетный документ, в котором указано, что он исключен из воинского учета", - сказал он.

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Дополнительно, продолжил Демченко, инспектор спросил о заключении военно-врачебной комиссии.

"Он не мог видеть, что у Олега какие-то недостатки здоровья, потому что он находился в автомобиле", - отметил представитель ГПСУ и добавил, что позже инспектор обратил внимание на инвалидность у человека.

Так, отметил он, инспектор сделал то, что от него требовалось, и то, что он должен был сделать.

"Он проверил эти документы, в том числе, по системе "Оберіг" - это система о военнообязанных, где также подтвердились эти документы, которые предоставлял господин Олег", - сказал Демченко.

По его словам, затягивания процесса оформления на границе не было.

"Господин Олег следовал в микроавтобусе, он ехал не один. В этом транспортном средстве следовали и другие лица, в том числе, мужчины, в отношении которых также проводилась необходимая проверка, необходимые действия по внесению информации в нашу информационную систему", - рассказал спикер.

Кроме того, проверка осуществлялась в отношении водителя, который следовал по системе "Шлях" как лицо, которое должно было выехать за границу для перевозки гуманитарной помощи для нужд населения Украины или Вооруженных сил Украины.

"Это, конечно, требует определенного времени. Но после всех проверок, всех действий по внесению информации об этих лицах в информационную систему Государственной пограничной службы, они были пропущены. Никаких намеков о том, что человек не будет пропущен, никаких намеков о том, что "у вас недостаточно документов для пересечения границы", - этого не было", - сказал Демченко.

Он добавил, что не может сказать, "почему господин Олег так среагировал", но инспектор действовал в соответствии со своими инструкциями и тем, что он должен был сделать, чтобы оформить людей на границе.

"Что он, собственно, и сделал. И никаких недоразумений между господином Олегом и нашим инспектором на момент пересечения границы не было", - заверил представитель ГПСУ.

Олег Симороз - ситуация на границе

12 апреля Симороз на своей странице в Х написал, что проходит границу.

"Даю паспорт и военный билет, где указано, что "снято с воинского учета". Господин пограничник: "А есть медицинские документы?". Я: показываю на нижние конечности. Пограничник: "Не, ну, я вижу, но все равно". Пошел проверять...", - отметил он.

Позже Симороз написал: "Час втыкания и украинская граница пройдена, на очереди польская".

Как сообщал УНИАН, в марте Симороз объяснял, почему одним из самых напряженных направлений на фронте стало Новопавловское.

Он отметил, что на Новопавловском направлении российские оккупанты осуществляют тактические действия с целью отодвинуть украинские войска от Донецка, в котором концентрируются силы врага, руководство и склады.

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