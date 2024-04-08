Досудебное расследование в уголовном производстве поручено Главному следственному управлению ГБР.

Офис генерального прокурора начал уголовное производство из-за "инцидента" с вручением повестки журналисту "Слідство.інфо".

Как отмечается в сообщении на сайте ОГП, в связи с "инцидентом, который имел место во время вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо", Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями и препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны сотрудников Службы безопасности Украины и Территориального центра комплектования, по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается также, что досудебное расследование в уголовном производстве поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований.

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Скандал с вручением повестки журналисту - что известно

Как сообщал УНИАН, 6 апреля произошел скандал относительно попытки вручить повестку журналисту "Слідство.Інфо" Евгению Шульгату, который расследовал тему деклараций чиновников и соответствие указанных в них доходов имуществу, которое у них есть.

Он как журналист проводил расследование об имуществе семьи руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка и выяснил, что жена чиновника во время полномасштабной войны купила квартиру премиум-класса на Печерске в Киеве за более чем 25 млн грн.

Журналисты направили Витюку вопрос о люксовом имуществе, и считают, что врученная повестка - это и есть "ответ" на их запрос.

7 апреля Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский поручил провести служебную проверку из-за попытки вручения повестки Шульгату.

Сырский отметил, что профессиональная деятельность журналистов пользуется уважением руководства ВСУ и охраняется законодательством Украины. В связи с этим он заявил, что ВСУ осуждают любые случаи нарушений со стороны военных должностных лиц.

Так, по материалам, опубликованным "Слідство.Інфо" Сырский определил задачу командующему Сухопутных войск ВСУ провести служебную проверку, по результатам которой будут приняты соответствующие решения.

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