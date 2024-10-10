Количество забронированных от мобилизации "стремительно возросло", заявил депутат.

В Украине продолжается мобилизация. В последнее время ее темпы заметно снизились, отмечают в Верховной Раде, пишет hromadske.

В частности, народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский указал, что факторов, которые могли на это повлиять, много. Среди них - рост количества забронированных, считает нардеп.

"Граждане обновили… военно-учетные персональные данные и активную часть из них можно было бы мобилизовать, но, если сравнить даже с весной этого года, количество забронированных у нас стремительно возросло. И это также является одним из факторов понижения темпов мобилизации", - сказал депутат.

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По его словам, на данный момент в целом снижение темпов мобилизации несущественно.

Мобилизация в Украине - актуальные новости

Напомним, накануне СМИ со ссылкой на источники в правительстве писали, что бонирование от мобилизации в Украине могут "поставить на паузу" до 15 ноября.

Однако, первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк позже заверил, что бронирование от мобилизации настоящее время не приостанавливают. По его словам, до 15 ноября в Украине проведут аудит предприятий, которые имеют статус критических и получили его от органов местного самоуправления.

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