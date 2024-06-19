Украине нужно вливание свежей молодой мысли в ВСУ, считает майор Кудряшов.

В Украине есть смысл снизить мобилизационный возраст до 21 года. Такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор Родион Кудряшов в эфире "Ранок. Live", комментируя слова нардепа Романа Лозинского о возможном уменьшении мобилизационного возраста ниже 25 лет.

"Я за понижение возрастного ценза... Я думаю, что возрастной ценз может быть снижен до 21 года включительно", - сказал Кудряшов. Видео дня

Объясняя свою позицию, военный подчеркнул, что по его убеждению, ВСУ - это "больше о качестве, а не о количестве", поскольку количеством мы Россию не поборем. Так что, нужно "качество", которое могут предоставить войску молодые люди.

"Нам нужно вливание свежей молодой мысли в ВСУ. Сейчас очень много есть реформ в применении оружия на переднем крае, в том числе применение дронов типа first-person view FPV drone. Это то, что нам нужно, и то, с чем не то что может справиться новое вливание мыслей в украинское войско, а здесь очевидно, что нужно работать с этим. Поэтому я за понижение возрастного ценза", - сказал замкомандира 3-й ОШБр.

Более того, добавил он, нужно уже сейчас начать реализовывать программы среди гражданского населения в учебных заведениях по подготовке к будущим опасностям, связанным с агрессией РФ, разрабатывать программы государственного уровня по подготовке молодых людей, которые находятся сейчас в школах и высших учебных заведениях.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, вчера народный депутат Украины от партии "Голос" Роман Лозинский заявил, что в Украине слишком поздно уменьшили мобилизационный возраст до 25 лет. Он подчеркнул, что Украина ведет борьбу за собственное существование, поэтому при условии, что будет оставаться такая линия фронта как сейчас и что война будет продолжаться, то не исключено, что это - не последнее изменение относительно возраста для мобилизации.

В мае вступил в силу обновленный закон о мобилизации, которым, в частности, был уменьшен мобилизационный возраст в Украине с 27 до 25 лет.

Сразу после принятия закона глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что в Украине мобилизационный возраст должны уменьшить до 20 лет. По его мнению, Украина потеряла много времени, уменьшая возраст для мобилизации.

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