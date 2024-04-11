Глава государства заявил, что изменения в некоторые законодательные нормы лучше помогут украинскому военному руководству.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал принятие Верховной Радой Украины нового закона о мобилизации. Как передает корреспондент УНИАН, свою оценку документу глава государства дал на совместном брифинге с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Польши Анджеем Дудой в Вильнюсе.

В частности, у президента Украины спросили, заставит ли новый закон о мобилизации украинцев, которые выехали за границу, присоединиться к Вооруженным силам Украины.

"Во-первых, хотел бы, чтобы все понимали: у нас война. И начало войны - это военное положение. С введением военного положения внедряется мобилизация. Мобилизация идет, и согласно срокам соответствующего законодательства, продолжалась каждые три месяца украинским парламентом. Постоянно с начала войны. Ничего нового не существует", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что распространяется много российских манипуляций и нарративов о срыве мобилизации в Украине.

"Обратите внимание на факты: мобилизация постоянно идет как это и должно быть согласно законодательству в военное время во время войны", - сказал Зеленский.

Также глава государства прокомментировал сегодняшнее принятие в Верховной Раде одного из законов об изменениях в мобилизации.

"На запрос наших войск и военного руководства есть некоторые изменения в мобилизации. И согласно этой мобилизации есть усиление контроля в отношении уклонистов. Но хочу вам сказать, любой человек, и даже без этого закона, который нарушал закон мобилизации и имеет мобилизационный возраст, и он был уклонистом или еще делал что-то вне закона, он и так нарушал то или иное действующее законодательство", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в новом законе зафиксированы определенные изменения в некоторые нормы, которые помогут военному руководству.

Закон о мобилизации

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о мобилизации. Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата.

Перед этим парламентарии поддержали изъятие из законопроекта нормы о демобилизации, которая была проголосована в первом чтении.

В частности, закон о мобилизации предусматривает новый порядок бронирования работников. Так, у правительства будет месяц для того, чтобы пересмотреть перечень критически важных предприятий и определиться с новым порядком бронирования.

Вас также могут заинтересовать новости: