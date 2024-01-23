Он призвал изменить системный подход к этому вопросу.

Россия наблюдает за ссорами вокруг вопроса мобилизации в Украине, необходимо прекратить устраивать "шоу".

Такое мнение высказал экс-командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин во время обсуждения слов президента Владимира Зеленского о том, что количество мобилизованных может быть меньше, чем 500 тысяч.

"Проблема в том, что из этого абсолютно обычного, логичного процесса создают шоу, в котором также участвует Российская Федерация. Им очень нравится наблюдать, как мы между собой дискутируем, ссоримся и разбираемся. Сегодня очень много внимания уделяют этому вопросу", - сказал он в эфире "Эспрессо".

Жорин отметил, что во время войны проведение мобилизации, пополнение войска и предоставление отдыха воинам является абсолютно логичным делом. "Мобилизация должна происходить постоянно, надо прекратить истерику, информационные шоу и программы вокруг этого вопроса. Мы должны поставить на учет всех, как минимум мужчин, понять, сколько их есть, в каком они состоянии и дальше уже призывать в войска именно тех, кто в армии на сегодняшний день нужен", - добавил военный.

Кроме того, в Украине надо изменить системный подход к вопросу мобилизации. "Он включает в себя подготовку личного состава, информирование, работу с населением в плане подготовки людей к новым условиям и реалиям жизни, в которых мы находимся", - отметил он.

Мобилизация в Украине: мнения военных

Ранее спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант Вооруженных сил Украины Михаил Макарук заявил, что оккупанты существенно увеличили численность своей армии, поэтому Украина должна мобилизовать больше людей.

А экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий предлагал мобилизовать около 50-100 тысяч работников правоохранительных органов, поскольку те уже имеют базовые навыки владения оружием.

Вас также могут заинтересовать новости: