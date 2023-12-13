Военный аналитик и бывший командир роты батальона "Айдар" сказал, кого стоит призвать на войну.

В Украине есть достаточно большой мобилизационный ресурс. На фронт можно отправить, по меньшей мере, 50 или 100 тысяч украинских правоохранителей. УНИАН разобрался, для кого еще возможна мобилизация в Украине 2023.

Кого коснется мобилизация в Украине сегодня - ответ военного аналитика

Евгений Дикий, военный аналитик и бывший командир роты батальона "Айдар", поделился своими мыслями о том, как должна проходить мобилизация в Украине. Он предложил выдавать повестки и забирать на войну правоохранителей:

Нам действительно нужно во время войны 250 тысяч полицейских в тылу? Не много ли людей охраняют наш правопорядок? Я не хочу сказать, что надо их всех на фронт. Конечно, правопорядок нужен. И если бы мы забрали всю полицию на фронт, тогда завтра у нас были бы проблемы, чтобы выйти из дома. Но, простите меня, 250 тысяч - это много. Вот я думаю, что 50 или 100 тысяч вполне можно было бы забрать на фронт.

По его словам, правопорядок охраняют слишком много людей и все они проходили физическую подготовку, медкомиссию и имеют базовые навыки владения оружием.

Также Дикий считает, что для того чтобы всеобщая мобилизация в украине коснулась и силовиков, и полицейских, необходимо уменьшить им квоту на бронирование. Это должно коснуться и ДБР, НАБУ, НАПК, Фискальной полиции и таможни.

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