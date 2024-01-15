Военные напоминают, что Россия за время полномасштабной войны увеличила свою армию как минимум вдвое.

Украине нужно мобилизовать больше солдат, поскольку враг уже существенно увеличил численность своей захватнической армии. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант ВСУ Михаил Макарук.

Он напомнил, что Россия начала широкомасштабное вторжение в феврале 2022-го года с 200 тысячами военных. В декабре прошлого года российский диктатор Владимир Путин утверждал, что сейчас на украинской земле находится 617 тысяч захватчиков, хотя украинская разведка фиксирует лишь около 450-470 тысяч. Макарук отмечает, что в любом случае очевидно, что захватническая армия выросла более чем вдвое, поэтому Украина должна реагировать соответственно.

"Есть те, кто у нас до сих пор говорит что-то вроде "я не создан для войны". Отвечу так - вы либо будете защищать свою страну, либо пойдете воевать против нее, когда окажетесь в оккупации. Или — в фильтрационный лагерь", - объясняет военный.

Видео дня

Макарук также раскритиковал неторопливость украинских политиков, которые уже несколько месяцев не могут принять необходимые изменения в законодательство для более эффективных мобилизационных мероприятий.

"Рассказы парламентариев о том, как они переживают за военных, как любят нашу армию, выглядят циничным популистским бредом на фоне их бездействия. Где законопроекты о защите военнослужащих, возвращении военных в мирную жизнь? Государство пытается (и у него не очень получается) делать все, чтобы человек попал в армию. Но не пытается решать такую важную задачу, как адаптация вернувшихся военнослужащих. Есть проблемы с выплатами семьям погибших, многие другие", – отмечает Михаил Макарук.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Кабмин отозвал законопроект о мобилизации, поданный в Раду в конце декабря. Как пояснил адвокат Роман Ухов, это произошло из-за того, что в той редакции документ не решал проблем мобилизации, а лишь усложнил бы ситуацию - привел бы к сокращению поступлений в госбюджет и подорвал доверие к институтам власти.

Между тем член оборонного комитета Верховной Рады Сергей Рахманин отмечает, что задержка с принятием законопроекта о мобилизации может иметь негативные последствия для военного руководства и определенного количества военнослужащих, которые сейчас проходят службу, в том числе в зоне боевых действий.

По словам нардепа, отсутствие этого закона затрудняет военному руководству долгосрочное планирование мобилизации, поскольку оно не знает, на какой реальный мобилизационный ресурс может рассчитывать.

Вас также могут заинтересовать новости: