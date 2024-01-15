Украине нужно мобилизовать больше солдат, поскольку враг уже существенно увеличил численность своей захватнической армии. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант ВСУ Михаил Макарук.
Он напомнил, что Россия начала широкомасштабное вторжение в феврале 2022-го года с 200 тысячами военных. В декабре прошлого года российский диктатор Владимир Путин утверждал, что сейчас на украинской земле находится 617 тысяч захватчиков, хотя украинская разведка фиксирует лишь около 450-470 тысяч. Макарук отмечает, что в любом случае очевидно, что захватническая армия выросла более чем вдвое, поэтому Украина должна реагировать соответственно.
"Есть те, кто у нас до сих пор говорит что-то вроде "я не создан для войны". Отвечу так - вы либо будете защищать свою страну, либо пойдете воевать против нее, когда окажетесь в оккупации. Или — в фильтрационный лагерь", - объясняет военный.
Макарук также раскритиковал неторопливость украинских политиков, которые уже несколько месяцев не могут принять необходимые изменения в законодательство для более эффективных мобилизационных мероприятий.
"Рассказы парламентариев о том, как они переживают за военных, как любят нашу армию, выглядят циничным популистским бредом на фоне их бездействия. Где законопроекты о защите военнослужащих, возвращении военных в мирную жизнь? Государство пытается (и у него не очень получается) делать все, чтобы человек попал в армию. Но не пытается решать такую важную задачу, как адаптация вернувшихся военнослужащих. Есть проблемы с выплатами семьям погибших, многие другие", – отмечает Михаил Макарук.
Мобилизация в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, Кабмин отозвал законопроект о мобилизации, поданный в Раду в конце декабря. Как пояснил адвокат Роман Ухов, это произошло из-за того, что в той редакции документ не решал проблем мобилизации, а лишь усложнил бы ситуацию - привел бы к сокращению поступлений в госбюджет и подорвал доверие к институтам власти.
Между тем член оборонного комитета Верховной Рады Сергей Рахманин отмечает, что задержка с принятием законопроекта о мобилизации может иметь негативные последствия для военного руководства и определенного количества военнослужащих, которые сейчас проходят службу, в том числе в зоне боевых действий.
По словам нардепа, отсутствие этого закона затрудняет военному руководству долгосрочное планирование мобилизации, поскольку оно не знает, на какой реальный мобилизационный ресурс может рассчитывать.