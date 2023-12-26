В документе также уточняется, что граждане обязаны проходить медицинское освидетельствование.

Законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета, который внесли в Верховную Раду, предусматривает уточнения в отношении лиц, имеющих право на отсрочку.

В пояснительной записке к законопроекту №10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" указано, что право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации имеют:

лица с инвалидностью I или II группы или временно непригодные лица;

лица, жена (супруг) которых из числа лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;

женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения шести лет;

беременные женщины;

действующие народные депутаты и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым.

При этом освободить от призыва на военную службу хотят:

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абитуриентов и студентов дневной или дуальной формам обучения, и тех, кто получает уровень образования, превышающий ранее по одной специальности, а также докторанты дневной или дуальной формы;

научных и научно-педагогических работников учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования при условии, что они работают соответственно в заведениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку.

Кроме того, не подлежат призыву украинцы, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в период АТО.

Также предлагается дать двухлетнюю отсрочку от призыва для военнообязанных, которые проходили военную службу в период военного положения и были уволены в запас. Что касается военнообязанных, которые прошли плен, то предлагается их избавить их от необходимости призыва. Эти категории могут быть призваны по их согласию.

Документ предлагает отсрочить призыв на шесть месяцев военнообязанным, освобожденным от срочной военной службы в период военного положения. Право на отсрочку будут иметь государственные служащие, работники Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры.

Военнослужащим, прошедшим плен, хотят предоставить дополнительный отпуск с сохранением денежного довольствия на 90 календарных дней.

Также предлагается задействовать органы местного самоуправления, местных государственных администраций, военно-гражданских и военных администраций, предприятий, учреждений и организаций в мероприятиях по мобилизации.

В документе также уточняется, что граждане обязаны проходить медицинское освидетельствование и лечение в лечебно-профилактических учреждениях согласно решению военно-врачебной комиссии, становиться на военный учет по месту нахождения в случае переезда во время проведения мобилизации, являться в территориальные центры комплектования и социальную поддержку и воинских частей после объявления мобилизации, иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, предъявляемую по требованию по закону.

Новый законопроект о мобилизации - последние новости

25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Документ предусматривает ряд изменений - от снижения мобилизационного возраста до ответственности за неявку в военкомат.

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