Эта инициатива фактически легализовала бы принцип "война для бедных", а это недопустимо, заявили в комитете.

Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отклонил правки о бронировании военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги.

Об этом в комментарии LIGA.net рассказал нардеп от Слуги народа, член профильного комитета Игорь Копытин. По его словам, обсуждение состоялось 25 марта.

Нардеп отметил, что были отдельные предложения по бронированию лиц, которые получают определенную зарплату и платят налоги, но они были отклонены "даже без обсуждения".

Видео дня

"Целью законопроекта является установление социально справедливой мобилизации. Фактической сутью таких поправок стал бы принцип "война для бедных". А это недопустимо!" - подчеркнул нардеп.

Копытин отметил, что в комитете происходит предварительное рассмотрение. Вероятно, в сессионном зале Верховной Рады во время второго чтения авторы этих поправок смогут инициировать их учет.

Экономическое бронирование - последние новости

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о работе правительства над новым подходом к системе экономического бронирования работников от мобилизации. По его словам, могут рассматриваться предприятия, которые имеют, например, налоговую нагрузку выше средней в соответствующей отрасли.

В свою очередь председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что до конца марта в парламенте зарегистрируют законопроект об экономическом бронировании.

Вас также могут заинтересовать новости: