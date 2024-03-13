Руслан Стефанчук отметил, что нужно работать над повышением уровня экономики Украины.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук скептически относится к идеи "экономического" бронирования украинцев от мобилизации. При этом он допускает возможность изменения системы бронирования граждан.

"В свое время, если не ошибаюсь, в 12 или 13-м веке в Англии, существовал такой "налог на трусость". Когда платили деньги для того, чтобы не идти в рыцари. И этот налог потом существовал в очень многих странах. Я не знаю исторически страну, где это сработало", - заявил спикер украинского парламента в интервью Общественному.

По его словам, экономика в этом вопросе - "не последняя вещь".

Видео дня

"На одного воина, который защищает Украину, должно быть восемь человек, которые обеспечивают экономически содержание этого воина. Экономика - это тоже не последняя вещь. Надо находить те меры и средства, которые могут способствовать поднятию уровня экономики", - подытожил Стефанчук.

Экономическое бронирование - последние новости

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о работе правительства над новым подходом к системе экономического бронирования работников от мобилизации. По его словам, могут рассматриваться предприятия, которые имеют, например, налоговую нагрузку выше средней по соответствующей отрасли.

В свою очередь глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что до конца марта в парламенте зарегистрируют законопроект об экономическом бронировании.

Вас также могут заинтересовать новости: