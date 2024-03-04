В правительстве работают над определением параметров справедливого механизма экономического бронирования.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции рассказал о работе правительства над новым подходом к системе экономического бронирования работников от мобилизации.

"Мы действительно обсуждаем различные подходы к бронированию. Во-первых, сегодня подход к бронированию определенный есть - около 700 тыс. человек в Украине забронированы. Этот подход работает, он является экономическим, потому что есть отрасли, предприятия критической инфраструктуры", - сказал премьер.

По его словам, правительство хочет усовершенствовать и сделать подход к бронированию более справедливым - в первую очередь должны быть забронированы люди, обеспечивающие жизнедеятельность страны. На таких предприятиях должны быть забронированы если не все специалисты, то значительный их процент.

Видео дня

"Кроме этого, есть другие объекты критической инфраструктуры, где уже сейчас с Генштабом согласовано и работники бронируются или полностью, или в определенном проценте, которого достаточно, чтобы обеспечивать жизнедеятельность этих предприятий. Кроме этого, мы считаем, что к предприятиям, которые должны быть забронированы, надо относить предприятия, которые наполняют государственный бюджет и дают нам возможность финансировать Силы безопасности и обороны в полном объеме сегодня", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что критические отрасли, которые имеют весомое влияние на экономику Украины, должны быть выделены Министерством экономики, и дискуссия по этому поводу в правительстве продолжается. По словам главы Кабмина, в этих отраслях могут рассматриваться предприятия, которые имеют, например, налоговую нагрузку выше средней по соответствующей отрасли.

"Такого официально показателя нет, но налоговая его предоставляет Министерству экономики, мы смотрим и работаем над тем, как эти вещи ввести в законодательную плоскость. То есть уплата налогов, официальная зарплата должна быть средней или выше средней по отрасли - очевидно, это не может быть предприятие, которое платит минималку", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что в Украине люди должны делиться на две категории: те, которые защищают страну и воюют и те, которые работают и наполняют бюджет.

"Мы уже считали, какое должно быть соотношение - не менее чем 1 к 8, то есть восемь работающих людей должны обеспечивать одного человека, который рискует своей жизнью на фронте. Если соотношение меньше, тогда эффективность уже теряется, это означает, что мы не будем иметь возможности обеспечивать наши Силы безопасности и обороны", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что в правительстве сейчас рассматривают вопрос того, как сделать параметры бронирования справедливыми.

"Средняя зарплата, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией - все эти вещи сейчас прорабатываются комплексно, ну и соответственно влияние предприятия в отрасли на экономику - это рамка будущей системы бронирования, над которой мы работаем", - резюмировал премьер.

Экономическое бронирование работников

Как писал УНИАН, в январе стало известно, что в Верховной Раде готовят новые правила бронирования сотрудников. Депутаты, в частности, предлагали ввести дополнительную уплату к военному сбору за каждого забронированного работника.

Сейчас власть работает над механизмом так называемого экономического бронирования от мобилизации, который, с одной стороны, сможет стабилизировать работу экономики, а с другой - собрать дополнительно в бюджет очень ощутимую сумму денег.

Экономист Олег Пендзин отмечал, что экономическое бронирование, решение о котором сейчас разрабатывается властями, необходимо, ведь Украине не хватит средств на проведение дополнительной мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: