Пока не будет принято соответствующее законодательство, функционал электронных повесток разрабатываться не будет.

Планируется ли в Украине введение электронных повесток и будут ли они в приложении "Резерв+", ответила пресс-секретарь Минобороны Екатерина Черногоренко в интервью NV.

Так, она отметила, что согласно действующему законодательству, понятие электронной повестки не существует.

"В приложении "Резерв+" нет такого функционала. Работа над электронными повестками в "Резерв+" сейчас не осуществляется", - сказала представительница Минобороны.

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Она добавила, что пока не будет принято соответствующее законодательство, функционал электронных повесток разрабатываться не будет.

Она также объяснила, при каких условиях может быть реализована такая инициатива.

"Идея электронных повесток возможна исключительно, если от момента идеи до момента принятия закона пройдут абсолютно все нормотворческие процедуры, если это будет провалидировано абсолютно всеми ключевыми участниками этого процесса - Министерством обороны, профильным заместителем, Генеральным штабом, Верховной Радой, профильным комитетом и тому подобное. Если будет принято соответствующее законодательство, будет осуществлено соответствующее поручение, мы с командой возьмем это в работу, проанализируем эту возможность технически и предоставим ответ, каким образом и в какие сроки мы можем это сделать", - рассказала она.

При этом Черногоренко в очередной раз подчеркнула, что сейчас нет даже предмета такого разговора, и нет ни одного положения в действующем законодательстве.

"Резерв+" - новости

Ранее Черногоренко сообщала, что в приложении "Резерв+" скоро появится возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн для некоторых категорий, а также запущен процесс электронного бронирования. Оба нововведения могут стать доступными в течение лета.

Также она рассказала, что в "Резерв+" скоро будут добавлены новые функции, в частности, электронное направление на прохождение ВЛК, а также онлайн-рекрутинг.

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