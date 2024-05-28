Процедура выдачи повесток четко прописана в законе.

Украинцы могут обновить свои учетные данные в ТЦК через мобильное приложение "Резерв+", но получить повестку через него - нет. Об этом рассказала заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Сейчас работа над таким функционалом не ведется. Потому что нет законодательного решения на любом уровне. Поэтому повестки через приложение "Резерв+" не рассылаются. И пока не планируются", - ответила Черногоренко в эфире телемарафона.

Она также добавила, что с 18 июня в приложении "Резерв+" появится специальный QR-код, который будет передавать данные военнообязанного из реестра "Оберіг".

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"Это окончательно приравняет информацию из реестра "Оберіг" к военно-учетному документу. Мы сможем считывать этот код и получать полную информацию. И, соответственно, больше не надо будет привязываться к электронным документам. Очень активно работаем, чтобы выполнить это обязательство", - пояснила Черногоренко.

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Накануне в Раде заявили, что планируют подать законопроект по которому предлагается увеличить срок обновления данных военнообязанных до 150 дней. По мнению автора законопроекта, граждане просто не смогут физически обновить данные за 60 дней, и они могут получить большие штрафы.

В то же время, нардеп Вениславский заявил, что пока нет оснований считать, что уже имеющиеся способы не позволяют обновить данные, поэтому законопроект вряд ли получит поддержку от нардепов.

В Днепропетровском ТЦК сообщили, что после регистрации и обновления данных в новом приложении для военнообязанных "Резерв+" нет смысла удалять его с телефона. Ведь все внесенные данные все равно останутся в реестре.

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