Скоро военно-врачебную комиссию можно будет пройти без дополнительного визита в ТЦК.

В мобильное приложение "Резерв+" скоро будут добавлены новые функции, в частности, электронное направление на прохождение ВВК, а также онлайн-рекрутинг. Подробнее об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью NV.

"Мы уже разработали функционал, который позволяет дистанционно исправить данные, не совершая визита в ТЦК и СП... Это человеческий фактор, когда оператор ТЦК и СП может ошибиться, но благодаря тому, что человек видит по себе статус в Резерв+, мы можем эти ошибки быстро исправлять без физического визита в ТЦК и СП - благодаря взаимодействию различных реестров", - рассказала она.

В дальнейшем, по словам Черногоренко, планируется ввести онлайн-рекрутинг, "чтобы человек мог подавать свое резюме через приложение в ту воинскую часть, которая непосредственно его интересует, работать с тем командиром, с которым он чувствует себя максимально уверенным и эффективным".

Видео дня

Кроме этого, в "Резерв+" хотят сделать обучение для военнообязанных.

"Хотим здесь добавить всю необходимую информацию, которая пригодится человеку, чтобы подготовиться к службе в рядах наших войск. Там будут видеоуроки, тесты, потом сертификаты", - рассказала Черногоренко.

Также планируется ввести возможность получить электронное направление на прохождение ВВК.

"Человек, который загрузил себе Резерв+, может по своему желанию в приложении сгенерировать это электронное направление. Оно сгенерируется автоматически, и военно-врачебную комиссию можно будет спокойно пройти без дополнительного визита в ТЦК", - рассказала она.

Представительница Минобороны отметила, что о конкретных датах введения электронного направления будет сообщено после анализа и проведения консультаций с Минздравом и Генштабом.

"Резерв+" - новости

18 мая вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому военнообязанные граждане должны обновить учетные данные в течение 60 дней. Сделать это можно, в частности, через приложение "Резерв+".

19 июня спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что отныне QR-код в мобильном приложении "Резерв+" является действующим военно-учетным документом для предъявления на границе. Однако в случае несоответствия данных гражданам все же могут отказать в пересечении границы на выезд из Украины.

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