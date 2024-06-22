Эти функции планируется ввести в течение лета.

В приложении "Резерв+" скоро появится возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Об этом рассказала в интервью NV заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Так, она отметила, что в некоторых случаях отсрочка должна предоставляться автоматически, "без похода в ТЦК, без сбора бумажек, например, людям с инвалидностью или родителям троих детей". Ведь все эти данные, по словам Черногоренко, уже есть у государства, например, родственные связи есть в Государственном реестре актов гражданского состояния.

"Мы хотим достаточно быстро закрыть самые распространенные кейсы, чтобы Резерв+ стал абсолютно цифровым аналогом ТЦК, и все сервисы, которые можно автоматизировать, не забирали время и ресурсы наших граждан", - отметила она.

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На вопрос, когда может быть запущена эта функция, Черногоренко ответила, что это произойдет в течение лета.

Кроме того, комментируя введение процесса электронного бронирования, представитель Минобороны отметила, что оно будет доступно на портале Дія, а Министерство обороны будет системой-партнером.

"Каждый руководитель предприятия получит доступ к записям в реестре Пенсионного фонда в отношении своих работников, подлежащих бронированию. Руководитель сможет бронировать их онлайн. Эта информация будет сразу передаваться в реестр Оберіг. Затем каждый забронированный пользователь Резерв+ получит соответствующий статус в приложении в своем смартфоне. Статус электронного бронирования будет отображаться при формировании электронного военно-учетного документа через приложение. Фактически это должно занять несколько минут", - рассказала она.

Она отметила, что для внедрения этой функции необходимо взаимодействие нескольких министерств: Министерства экономики, Министерства цифровой трансформации, Министерства обороны, Пенсионного фонда. Однако, по ее словам, делается все, чтобы запустить как можно быстрее этот сервис, и, вероятно, это будет сделано в течение лета.

"Резерв+" - новости

Черногоренко также рассказывала, что в мобильное приложение "Резерв+" скоро будут добавлены новые функции, в частности, электронное направление на прохождение ВВК, а также онлайн-рекрутинг и онлайн-обучение.

С 18 июня в приложении "Резерв+" доступен электронный военно-учетный документ, а также QR-код для удобной проверки данных ТЦК или полицией.

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