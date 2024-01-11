Подготовленный ко второму чтению законопроект предусматривает усовершенствование порядка использования данных в государственных реестрах для воинского учета.

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект об усовершенствовании порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и приобретения статуса ветерана войны.

В начальной редакции проект закона №10062 предусматривал сбор и автоматическую передачу персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов в электронном виде налоговой, ЦИК, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в Единый реестр. В этом реестре должны формировать досье на физлицо, пишет Судебно-юридическая газета.

Ко второму чтению в проекте закона указано, что в реестр будут внесены следующие данные, полученные от различных органов: фамилия, сведения о его изменении; имя и сведения об его изменении; номера средств связи и адреса электронной почты; сведения о родителях, опекунах, и других представителях, а также детях и членах семьи – по согласию.

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Также в реестр попадут следующие сведения:

реквизиты паспорта и документов, дающих право на выезд из Украины (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший, срок действия);

о гражданстве (смене гражданства);

об ограничении гражданской дееспособности;

о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы);

реквизиты документа об образовании;

об опыте работы по специальности;

о группе инвалидности;

о привлечении к уголовной и административной ответственности и наличии судимости;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

о владении иностранными языками;

о разрешении на хранение и ношение оружия;

реквизиты водительских прав;

о наличии права на отсрочку от призыва во время мобилизации и т. д.

Актуализация базы данных будет осуществляться на основании сведений, вносимых органами ведения реестра, а также путем электронного информационного взаимодействия с информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных, держателями которых являются государственные органы.

Указанный законопроект еще должен пройти второе чтение и получить подпись президента.

Реестр призывников

В октябре в Украине заработал Единый реестр военнообязанных. О его запуске сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, электронная база призывников наполнена более чем на 90%, а сама система является полностью защищенной.

Единая система "Оберег" уже работает, но из-за отсутствия соответствующего закона ее невозможно синхронизировать с другими реестрами. Все бумажные данные, которые были в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки цифровизировались.

Руководитель службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, когда соответствующий законопроект будет принят, центры комплектования и соцподдержки смогут отслеживать перемещения лиц.

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