Пока функция отправки электронной повестки не работает, да и на законодательном уровне это не согласовано.

В Украине уже работает единый электронный реестр военнообязанных. Он содержит информацию о каждом военнообязанном гражданине и наполнен уже на 90%.

Об этом в комментарии ТСН рассказал адвокат Ростислав Кравец. По его словам, в реестре есть данные о месте жительства, образовании, налоговой информации о призывнике и тому подобное.

"Практически вся информация, которая есть в "Дии", есть в этом реестре также. Ну, и также информация о здоровье, вакцинации и все такое. То есть фактически это созданный такой единый электронный реестр, в который поместили всю информацию о гражданах Украины", – отметил адвокат.

Он добавил, что в этот реестр будет попадать и другая информация, например о покупке авто. Впрочем, точно неизвестно, как ее будут туда интегрировать.

"Что касается территориальных центров комплектования и социальной поддержки, конечно, эта информация им ничем не поможет. Я думаю, что цель этого реестра совсем в другом, создание такой "мегабазы" с информацией на каждого гражданина Украины. Зачем это-мы можем лишь предполагать. Объективно, эта информация для воинского учета совершенно не нужна. И примеров таких "мегареестров" ни в одной стране нет, кроме Украины", – говорит Кравец.

Адвокат предполагает, что с помощью такого реестра возможно отслеживать деятельность и местонахождение военнообязанных. Пока функции отправки повесток в реестре нет. Аналогичная система есть в Российской Федерации. Речь идет о "Госуслугах". Через нее присылают электронные повестки.

"Украинская система не устанавливается ни на какие мобильные устройства. А что касается сообщений через "Дію", это законодательством не урегулировано", – добавил адвокат.

Для того, чтобы отправлять электронные повестки, необходимо закрепить за каждым гражданином официальный электронный адрес и номер телефона. В противном случае это не имеет никакого смысла. Адвокат считает, что это будет довольно сомнительным сообщением о вызове в ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо сказал, что повестку военнообязанному гражданину должны вручать лично. Повестки не разрешено вручать в местах, которые определены законом. Он отмечал, что практически их можно вручать повсюду. Это может быть и в парке, и на улице или на блок-посту.

Повестки могут вручать представители органов местного самоуправления, работодатели, руководители предприятий и организаций, в независимости от форм собственности, представители ЖЭКов, ОСМД и в том числе, военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

При этом он подчеркнул, что получение первой повестки, не означает отправку на фронт.

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