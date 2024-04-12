Таких людей разыскивают на основании письменных обращений от ТЦК.

В базах полиции значатся сотни тысяч граждан, которые, вероятно, уклоняются от мобилизации. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко на заседании Конгресса местных и региональных властей.

Рассказывая о процессе вручения повесток на улицах, министр отметил, что это вполне законная практика, которая, однако, имеет свою специфику.

"Повестку может вручить исключительно военный, работник ТЦК. И мы совместно работаем на блокпостах. У полиции есть соответствующие базы данных, в которых есть уже сотни тысяч людей, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей и, конечно, сразу этих людей могут проверить работники ТЦК", - рассказал он.

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По словам Клименко, граждан, которые уклоняются от мобилизации после получения повестки, полиция начинает разыскивать только на основании письменного обращения от ТЦК.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, народный депутат Юлия Гришина объяснила, какие нормы предусматривает принятый закон о мобилизации в отношении аспирантов. Кроме того, Гришина объяснила, какие категории соискателей и работников образования не подлежат призыву.

Также мы рассказывали, зачем создают электронный кабинет военнообязанного. В электронном кабинете, в частности, можно будет подтвердить бронирование, отметили в оборонном ведомстве.

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