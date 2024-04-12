В электронном кабинете, в частности, можно будет подтвердить бронирование, отметили в оборонном ведомстве.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал, для чего государство создает кабинет военнообязанных, и какие функции он будет иметь.

Важной информацией он поделился в эфире телемарафона. "Это сервис, который должен стать удобным. Не нужно будет идти в ТЦК и СП. Потому что есть люди, которые не любят появляться в государственных учреждениях, а таким образом они смогут дополнить информацию о себе. Они могут туда загрузить документы, свидетельствующие о том, что у них изменилось семейное положение, что они имеют уже трех или более детей, или изменили место жительства, получили какое-то образование. Это все удобно", - пояснил Лазуткин.

По его словам, некоторые люди сейчас имеют бронирование, и его также можно будет подтвердить в этом электронном кабинете. Кроме того, он отметил, что после того, как новый законопроект о мобилизации вступит в силу, все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные. Это можно сделать в ТЦК, ЦНАПе или в новосозданном электронном кабинете.

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"Государство должно понимать, сколько людей можно будет мобилизовать, какое у них состояние здоровья и какие военно-учетные специальности имеют эти люди. Поэтому, это необходимая мера, и будем надеяться, что люди будут относиться ответственно. Поскольку, как по мне, главной мотивацией должно быть желание защитить свою страну, не пустить россиян и отвоевать те территории, которые сейчас временно захвачены", - сказал Лазуткин.

Принят закон о мобилизации в Украине 2024 - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 народных депутата.

Согласно документу, за уклонение от мобилизации во время военного положения штрафы для граждан будут составлять от 17 000 до 22 500 грн. Также им предусмотрено, что оформление документов за рубежом происходит только при условии одновременного обновления персональных данных для воинского учета.

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