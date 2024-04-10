Опубликована окончательная редакция законопроекта.

В норме мобилизационного законопроекта об ограничении уклонистов в праве управлять транспортными средствами есть два исключения.

Окончательную редакцию законопроекта обнародовал в своем Telegram-канале народный депутат Александр Федиенко. Так, временное ограничение человека в праве управления транспортными средствами не может быть применено в следующих случаях:

если это лишает человека основного законного источника средств к существованию;

если человек использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении человека с инвалидностью I, II группы, признанной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью.

Закон о мобилизации: последние новости

Напомним, 7 февраля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации.

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Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сначала сказал, что он нарушает нормы Конституции, однако потом призвал поддержать его. Он отмечал, что замечания должны урегулировать ко второму чтению.

Вчера стало известно, что рассмотрение законопроекта о мобилизации Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершено. Его могут вынести на рассмотрение Рады уже сегодня.

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