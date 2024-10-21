Эксперт отметил, что экономический комплекс Украины должен работать, ведь если этого не будет происходить, то у нас не будет денег на выплаты и содержание воинов, которые уже мобилизованы.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что экономический комплекс Украины состоит из предприятий, на которых работают люди.

По его словам, забронированный человек имеет формальную гарантию того, что он не будет мобилизован на период действия брони. Работодатель, планируя деятельность своего предприятия, рассчитывает на таких работников, пишет 24 Канал.

"Если человека мобилизовали, то его рабочее место остается пустым. Заменить сразу кем-то этого работника будет сложно, ведь нужно время для обучения и квалификация в определенной области", - пояснил он.

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По его мнению, приостановление бронирования может привести к тому, что часть предприятий прекратит свою работу.

Эксперт отметил, что экономический комплекс Украины должен работать, ведь если этого не будет происходить, то у нас не будет денег на выплаты и содержание воинов, которые уже мобилизованы. Экономист рассказал:

"Один мобилизованный стоит миллион триста в год для украинского бюджета. Это без учета донатов, помощи партнеров и военно-технических поступлений".

По его убеждению, экономика Украины сможет работать только тогда, когда те люди, которые действительно нужны для поддержания финансовых возможностей государства, будут забронированы. И поэтому должна быть четко сформирована политика по поводу критических для безопасности обороны Украины предприятий.

Бронирование в Украине - последние новости

В приложении "Дія" временно приостановлено бронирование военнообязанных в связи с аудитом ранее забронированных граждан. Отмечается, что с утра 20 октября пользователи, которые пытаются воспользоваться соответствующей услугой "Бронирование работников" в "Дії", получают сообщение об ошибке.

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