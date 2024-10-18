Приостановление процедуры бронирования критических работников, которую инициировало правительство, угрожает обороноспособности Украины, ведь могут остановиться промышленные и аграрные предприятия, которые сейчас обеспечивают поступление налогов в госбюджет. Об этом заявил председатель Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур на пресс-конференции.

"Бизнес - не враги власти. Это партнеры и патриоты, которые работают на победу, так, как и большинство сегодня в Украине. Мы помогаем и фронту, и платим налоги - ведь налоги это единственный источник содержания наших потребностей на оборону страны. И мы должны это сохранить", - подчеркнул Качур.

По его словам, остановка бронирования грозит предприятиям остановками из-за того, что могут быть мобилизованы критические работники.

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"Конечно, есть целый ряд людей, которые действительно до сих пор не нашли свое место в формуле "или работай, или воюй". Но они точно не работают на предприятиях, где все устроены официально и платят налоги. Остановка бронирования - это ситуация, когда представитель ТЦК будет определять, кого мобилизовать на таких предприятиях. И это может поставить под угрозу работу производства. Он этого не будет точно пользы ни государству, ни фронту, ни тем, кто принимал решение", - подчеркнул Качур.

Он отметил, что систему бронирования можно улучшить, чтобы избежать злоупотреблений при определении критичности отдельных предприятий. Но это можно делать без пауз в самом механизме бронирования, чтобы не создать кризис на рынке труда.

"Возможно, решение об остановке бронирования было ошибкой, их допускают все. Но сейчас эту ошибку надо решить: продолжить практику действия 76-го постановления, и параллельно - делать проверки и критериев, и признанных критически важных, и бронирования. Мы такие действия поддерживаем - потому что мы первые заинтересованы в том, чтобы в вопросах бронирования была честность, и чтобы государственная позиция по обеспечению потребностей фронта и экономики была выполнена", - резюмировал Качур.

Ранее в Европейской бизнес ассоциации (EBA) также призвали правительство возобновить бронирование, ведь остановка этого процесса стала критической проблемой для бизнеса, которая может привести к закрытию предприятий.