В то же время эксперт добавил, что Украине есть чем вооружать пехоту.

Соединенные штаты и другие союзники не предоставляют Украине достаточного количества вооружения. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал экс-командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

"Это то, что зависит от них. И именно с этим надо стучаться к ним - что железа действительно не хватает, его надо больше. Но "надо больше" и "нечем вооружить мобилизованных" - это разные истории. Давайте не путать месседж для американской аудитории. Потому что они там у себя начинают дискутировать, какой у нас должен быть призывной возраст. Каждый должен отвечать за свое. Каждый должен отвечать за свое. И их сфера ответственности - это помочь нам железом. И они не довыполнят даже то, что пообещали", - сказал Дикий.

В то же время он добавил, что когда мы говорим о нехватке оружия в Украине, то в первую очередь имеем в виду тяжелое вооружение, а не стрелковое.

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"Нам надо больше бронетехники, ракет. Это то, что мы хотим от наших союзников. Абсолютно не стоит вопрос того, что нам нечем вооружать пехоту. Нам есть чем, и как раз этой пехоты не хватает в фортификациях под Курахово", - добавил Дикий.

Помощь от партнеров

Накануне советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США хотят ускорить процесс передачи Киеву обещанного вооружения для "укрепления позиций Украины на поле боя, чтобы она была сильнее за столом переговоров".

Тем временем в Киев прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Он, в частности, объявил о выделении дополнительной помощи Украине на сумму в 650 млн евро.

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