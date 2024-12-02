Шольц пообещал дополнительные поставки оружия на 650 млн евро.

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев с неожиданным визитом в понедельник утром, пишет Spiegel.

Как заявил Шольц по прибытии, своим визитом он хотел выразить свою солидарность с Украиной. Он заверил, что Германия "останется самым сильным сторонником Украины в Европе" и пообещал дополнительніе поставки оружия.

"На встрече с президентом Зеленским я объявлю о дополнительном вооружении на 650 млн евро, которое должно быть поставлено в декабре", - сказал канцлер, добавив, что Украина может положиться на Германию.

"Мы говорим то, что делаем. И мы делаем то, что говорим", - заявил он.

Это не первый визит Шольца в Украину. В июне 2022 года он посетил Киев вместе с лидерами румынии, Франции и Италии.

Позиция Шольца по Украине

Напомним, Украина уже давно просит Германию о дальнобойных ракетах Taurus. Часть немецких политиков поддерживают такую помощь, но Олаф Шольц выступает категорически против. Он боится, что это спровоцирует эскалацию и что Украина ударит по Кремлю.

Также 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Этот звонок раскритиковал как Владимир Зеленский, так и многие партнеры Украины.

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