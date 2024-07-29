Такие разногласия могут вызвать проблемы в различных ситуациях.

Если данные в бумажном и электронном военном билете не совпадают, необходимо исправить это несоответствие как можно скорее. Об этом РБК-Украина рассказал адвокат Дмитрий Франчук.

По его словам, такие расхождения могут вызвать проблемы в различных ситуациях - в частности, при выезде за границу, получении социальных выплат или предоставлении других государственных услуг.

Юрист рекомендует в таких случаях:

Видео дня

обратиться в ТЦК и СП по месту учета;

предъявить бумажный военный билет, электронный военный билет (выписка из Реестра военнообязанных), документы, подтверждающие правильность данных (например, свидетельство о рождении, паспорт, свидетельство о браке).

После этого специалисты ТЦК и СП проверят ваши данные и исправят ошибки (если они есть) и обновят информацию в обеих системах (бумажной и электронной).

Юрист подчеркнул, что оба документа - бумажный и электронный военно-учетный документ - имеют одинаковую юридическую силу.

"Однако, электронный военный билет (выписка из Реестра военнообязанных) может быть более актуальным, ведь информация в нем обновляется чаще. ... Возможны незначительные задержки в решении вопроса, ведь процесс обновления данных требует времени. Серьезных проблем с обновленной информацией возникнуть не должно", - пояснил Франчук.

Он также рекомендует после обновления данных получить новую выписку из Реестра военнообязанных и убедиться, что все данные верны. Также стоит сохранять все документы, подтверждающие правильность ваших данных, а в случае возникновения проблем обращаться в вышестоящие органы военного управления или к омбудсмену по вопросам защиты прав человека.

Мобилизация в Украине - последние новости

С 1 августа в Украине права на отсрочку больше не будет. Некоторые категории граждан имеют право на отсрочку, но далеко не все - у многих украинцев есть риск ее потерять.

В целом мобилизация в Украине продлится до конца действия военного положения.

Вас также могут заинтересовать новости: