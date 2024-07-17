Это позволит получить электронный военный билет и не носить с собой бумажки.

В мобильном приложении "Резерв+" сохраняется возможность обновить учетные данные даже после 16 июля для тех, кто ранее им не пользовался. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в Facebook.

"16 июля прошло стабильно благодаря команде, которая нон-стоп работала, чтобы в последние дни не было больших сбоев вследствие нагрузок. Как результат, "Резерв+" преодолел отметку в 3,4 миллиона обновлений. Из них 83 500 обновлений за рубежом. Ответственные граждане обновляли данные даже на Гаити и в Гренландии", - отметила она.

Также Черногоренко напомнила, что в "Резерв+" остается возможность обновить данные даже после 16-го июля при первой авторизации, то есть для тех, кто ранее не пользовался приложением.

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"Это позволит получить электронный военный [билет] и не носить с собой бумажки. Но помните, что ответственность за нарушение закона не исчезает", - подчеркнула заместитель министра обороны.

Закончился срок обновления учетных данных

Как писал УНИАН, 16 июля в Украине истек отведенный законом 60-дневный срок на обновление учетных данных военнообязанными гражданами.

Адвокат Олег Мицик пояснил, что если военнообязанный обновит свои данные после 16 июля, то у ТЦК не будет обязанности привлекать его к административной ответственности.

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин отметил, что за несвоевременное обновление данных военнообязанными не предусмотрено автоматическое наложение штрафов. Он пояснил, что за несвоевременно обновленные военно-учетные данные, то есть до 16 июля, не все военнообязанные будут оштрафованы сразу. По его словам, речь идет об административном правонарушении. Есть соответствующая процедура, которая может длиться от трех месяцев до года.

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