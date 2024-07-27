Мобилизация в Украине будет продолжаться до конца действия военного положения.

Война в Украине не окончена, а это означает, что продолжается мобилизация. Некоторые категории граждан имеют право на отсрочку, но далеко не все - у многих украинцев есть риск ее потерять. УНИАН выяснил, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, а у кого больше не будет таких бонусов.

Кому не будет оформлена отсрочка от мобилизации 2024 - список

Отсрочка от мобилизации больше не доступна для 10 категорий граждан. В список на август попали:

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студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней форме;

студенты и аспиранты, получающие второе, третье высшее образование;

многодетные мужчины, имеющие задолженность по уплате алиментов (размер задолженности должен превышать сумму платежей за три месяца, но в случае погашения и своевременной уплаты, отсрочку можно оформить);

родители-одиночки, в случае если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание;

лица, работающие на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;

лица, имеющие статус "ограниченно годный" - из-за отмены такой категории (если ВЛК признает мужчину годным);

мужчины, которые при повторном ВЛК были признаны здоровыми;

неполнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные).

Отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом также невозможна, если это инвалидность III группы. То же самое касается и инвалидов I и II группы - военнообязанный не имеет права ее оформить, если есть другие родственники, которые могут ухаживать за инвалидом.

Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам может быть выдана для многодетных мужчин, но только если у них нет задолженности по оплате алиментов. Также на нее могут рассчитывать мужчины-одиночки, но с одним условием - мать ребенка действительно должна быть лишена родительских прав, признана умершей, пропавшей без вести или отбывать наказание за совершение преступления. Иногда отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам оформляется для военнообязанных мужчин, чьи родные братья погибли на войне.

Отсрочка от мобилизации - по новому закону ее можно потерять

Несмотря на то что список лиц, не имеющих права на отсрочку, остается неизменным, а иногда и пополняется, существуют ситуации, когда можно потерять ее, даже если давно оформили.

Запоминайте, в каких случаях отсрочка от мобилизации может быть аннулирована:

увольнение из стратегически важной для страны компании;

окончание срока бронирования;

контракт компании с Силами обороны завершен или разорван;

компания потеряла статус критически важного объекта.

Также автоматически отсрочка от мобилизации будет утеряна при ликвидации самой компании. Если учреждение или орган власти перестал существовать, значит и все привилегии, полученные с помощью него, больше не имеют юридической силы.

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