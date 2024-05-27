Военнообязанные имеют 14 дней с момента подписания повестки для визита в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
Об этом адвокат Андрей Приходько сказал в эфире телеканала "Киев24". Он объяснил, что "повестки будут присылать через 60 дней после обновления". Она составляется и должна быть направлена вам не позднее следующего дня. По словам адвоката, человек должен явиться в ТЦК в течение 14 дней.
"То есть, фактически, у лица есть 14 дней с момента, когда повестка была отправлена, и до момента, когда вы должны явиться", – сказал Приходько.
Адвокат пояснил, что именно такой алгоритм действий является правильной нормой.
"Почему? Потому что сейчас есть ситуации, когда вам повестку выписывают на уже. То есть, к вам подошли, и вы уже должны быть в ТЦК. Согласно постановлению, у вас есть 14 дней с момента, когда повестка подписана, и до момента, когда вы фактически ее получили. У вас должен быть этот разрыв 14 дней для того, чтобы не было конфликтов, чтобы не было инцидентов, когда человек не предупредил родных и близких, его просто забрали и все", – подчеркнул Приходько.
Также он уточнил, что эти 14 дней высчитываются не с момента получения повестки, а с момента ее фактического подписания и отправки. В этой связи, гражданам надо быть внимательными и смотреть на дату подписания повестки.
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Как сообщал УНИАН, адвокат Сергей Дубок отмечал, что если военнообязанные или резервисты не уточнят с 18 мая в течение 60 дней данные, на их адрес зарегистрированного места жительства будет направлена повестка. В частности, направление повесток по почте начнется после 17 июля 2024 года.
В то же время адвокат Роман Ухов говорил, что военнообязанный не имеет права отказаться от получения повестки, если она вручается на законных основаниях. Процесс вручения повестки всегда фиксируется на камеру.