Украине надо расширять технологические и технические возможности войска, а не соглашаться на снижение возрастной границы для призыва.

Украине надо расширять технологические и технические возможности своего войска, а не соглашаться на инициативу США о снижении возрастного предела для призыва в армию. Такую позицию озвучил украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Киев24".

Он подчеркнул, что 18-летними ребятами Украина не поддержит боеспособность своих сил.

"18-летними ребятами мы не сможем поддержать нашу боеспособность. Потому что лучший возраст - это 25-35 лет, это как раз физический расцвет человека. Все, что потом - это хронические заболевания, это другие физические недостатки. То есть это как в спорте. Мы должны к военным относиться как к спортсменам. И если мы говорим о штурмовом подразделении, то это 25-35 лет. 18-25 лет - это еще не то физическое состояние, когда они могут выполнять свои функции", - пояснил Коваленко.

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Коваленко отметил, что американцы сейчас говорят о необходимости снизить возраст призыва, но молчат об обеспечении этих новых сил техникой, хорошо понимая, что в условиях полномасштабной войны военно-промышленный комплекс Украины не в состоянии обеспечить эти потребности.

"Те же самые танки - мы не производим. Мы не производим тысячи боевых бронированных машин в год. И заставлять нас просто мобилизовать людей, которые превратятся без полноценной штатной комплектации техникой в "мясо"... так чем они отличаются от российских оккупантов?", - отметил Коваленко.

Он добавил, что если будет снижен мобилизационный возраст, то мы получим где-то 100 тыс. мобилизованных, это примерно 100 батальонно-тактических групп, которые нужно укомплектовать техникой, чтобы они могли выполнять свои функции в рамках военных задач:

"Это, во-первых, 1100 танков. У нас есть лишние 1100 танков? Сколько мы их получили от партнеров? М1А1 Абрамс от США – 31 танк за весь период полномасштабной войны. Не 1100, даже не 100, а 31"... На 100 батальоно-тактических групп должно быть 3 тыс. 300 боевых бронированных машин. За весь 2024 год мы их получили если это будет от 300 до 500 единиц – то это будет лучший вариант".

По его мнению, Украине нельзя соглашаться на снижение возраста, а надо пытаться убедить новоизбранного президента США Дональда Трампа в "силовом варианте" решения вопроса - "то есть предоставить Украине все то, что не предоставлял Джозеф Байден".

Снижение мобилизационного возраста в Украине

Ранее западные медиа сообщили, что в администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена давят на Украину с требованием снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

В то же время советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, комментируя эти призывы, заявил, что из-за задержки поставок военной помощи со стороны западных партнеров Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить уже мобилизованных солдат.

Эксперты и военные также раскритиковали призыв США снизить мобилизационный возраст в Украине.

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