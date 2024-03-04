Он также прокомментировал, рассматривается ли вопрос "продажи" брони от мобилизации за деньги.

Законопроект о мобилизации уже принят в первом чтении, но в нем более четырех тысяч правок. Как рассказал народный депутат Роман Грищук, сейчас многое зависит от способности парламентского комитета найти принципиальное решение по балансировке ключевых положений.

"Мы понимаем, что банковские карточки уклонистам блокировать не будут. Те, кто ухаживает за людьми с инвалидностью, будут иметь отсрочку от мобилизации. По аспирантам решение на 90% принято. Но в целом еще огромная куча вопросов остается, и их надо решить", – объяснил он в интервью "Телеграфу".

Чиновник также прокомментировал, рассматривается ли вопрос "продажи" брони от мобилизации за деньги.

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"Не думаю, что это будет касаться этого закона. Возможно, какое-то отдельное решение, но вряд ли это будет освещено в законопроекте, о котором мы говорим", – сказал нардеп.

Мобилизация в Украине: это стоит знать

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о работе правительства над новым подходом к системе экономического бронирования работников от мобилизации. Он отметил, что на сегодня в Украине забронированы около 700 тыс. человек. Однако правительство хочет усовершенствовать и сделать подход к бронированию более справедливым.

Между тем министр юстиции Денис Малюська заявил, что в армию стоит отправлять осужденных за коррупцию и за совершение ДТП.

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