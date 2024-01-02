Некоторые нормы документа создадут новые коррупционные риски

Новый проект закона о мобилизации предусматривает арест имущества уклонистов. Если же ТЦК получит доступ к реестру движимого и недвижимого имущества, то это породит новые коррупционные возможности.

"Не явился в ТЦК по повестке. Обнаружили твое имущество, а это очень легко. Потому что в соответствии с массивом законодательства ТЦК будет иметь доступ ко всем реестрам. Для меня это узурпация власти. Орган, который не является органом государственной власти. То есть формируется такой законодательный монстр", - отметил адвокат Сергей Гула на своем YouTube-канале.

Он отметил, что поддерживает, чтобы каждое ведомство и организация имели свои реестры, которые для других будут закрыты.

Видео дня

"Тот же реестр о движимом и недвижимом имуществе. Это то же имущество, которое у вас есть - машина, квартира, земельный участок. Мне за месяц писали сотни людей - я не получал повестки, а мне уже дали штраф. Я говорю о факте, что человек даже не знает о повестке, а в один момент - арест имущества. А потом бегай по судам, минимум полгода, чтобы снять арест", - объяснил Гула.

По его словам, подобные нормы содержат коррупционную составляющую.

"Абсолютно неадекватные изменения. Вот наложили арест - коррупция в ТЦК невероятная, их дачи, состояние видела вся страна. Вот человечек из ТЦК получил колоссальный доступ к информации о человеке. Он видит - какое хорошее имущество, машина, квартира. А у него ничего нет. И вот думает - а чего бы не переписать. Вот есть "черные нотариусы". И тогда перепишут. Больше всего пострадают те люди, которые не живут в Украине. Вот там сначала арестовали - а потом забрали", - подытожил адвокат.

Новый прокект о мобилизации - главные новости

25 декабря в Верхвную Раду снесли проект закона, который предлагает ряд изменений военного права, в частности предусмотрено внесение изменений в норме ответственности за военные правонарушения.

Так, украинские мужчины от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, смогут обращаться за оформлением паспорта, в частности, заграничного, и за консульскими услугами в зарубежные дипломатические учреждения Украины только при предъявлении военно-учетных документов.

При этом за нарушение отдельных норм закона о мобилизации уклонистов могут вносить в Единый реестр должников. Такое решение будут принимать руководители ТЦК.

Вас также могут заинтересовать новости: