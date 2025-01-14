Также был утвержден порядок сопровождения лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания.

Кабмин утвердил Порядок постановки на воинский учет осужденных, прохождение ими военно-врачебной комиссии, а также перечень ТЦК и СП, которые осуществляют воинский учет лиц, освобожденных условно-досрочно.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Он поделился, что были утверждены:

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порядок взятия осужденных на воинский учет призывников, военнообязанных, прохождения ими военно-врачебной комиссии и профессионально-психологического отбора;

перечень ТЦК и СП, осуществляющих воинский учет лиц, освобожденных условно-досрочно;

порядок сопровождения лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, Национальной гвардией в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также соответствующих подразделений ВСУ в специализированное подразделение воинской части для заключения контракта и прохождения военной службы;

порядок взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки, учреждений исполнения наказаний и Национальной гвардии.

Мобилизация заключенных в Украине

Напомним, что 17 мая 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому некоторым категориям заключенных разрешено мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Этот закон был принят Верховной Радой Украины 8 мая.

В июле в Associated Press выяснили, что мобилизация заключенных в Украине набирает обороты. Власти говорят, что интерес к программе среди заключенных превзошел ожидания.

Кроме того, заместитель командира Третьей штурмовой Максим Жорин говорил о том, что бывшие заключенные, мобилизованные в армию, проявили себя достойно во время боевых действий на Харьковском направлении в составе бригады. По его словам, эти бойцы уже участвовали в наступательных операциях бригады.

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