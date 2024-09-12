По словам Жорина, эти бойцы уже участвовали в наступательных операциях бригады.

Бывшие заключенные, мобилизованные в армию, проявили себя достойно во время боевых действий на Харьковском направлении в составе Третьей штурмовой бригады.

Как сообщил заместитель командира бригады Максим Жорин, командиры подразделений, в которых служат такие бойцы, характеризуют их как "очень мотивированный и заряженный личный состав".

"Они уже выполняют боевые задачи в составе Третьей штурмовой, в том числе участвовали в наступательных действиях на Харьковщине. В большинстве проявили себя достойно, кроме того - они готовы работать и учиться", - отметил Жорин. Видео дня

В то же время заместитель комбрига Третьей штурмовой подчеркнул, что не может ответить о ситуации в других подразделениях. "Однако по нашему опыту - дать возможность заключенным защищать свою страну было достаточно удачным решением", - добавил Жорин.

Мобилизация осужденных в Украине

Как сообщал УНИАН, Украина активно привлекает заключенных к войне против российских захватчиков. Новобранцы воюют на горячих направлениях. Осужденные за различные преступления, они воспринимают свою службу на защите Украины как искупление и шанс на новую жизнь без судимостей.

В составе 3-й ОШБр воюют бойцы из числа бывших осужденных после специального курса военной подготовки и в основном это мотивированный хороший личный состав, рассказал экс-командир Азова, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

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