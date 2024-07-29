Филоненко сказал, что почувствовал мотивацию, услышав об убистве мирных жителей после оккупации Россией двух пригородов Киева в начале войны.

Бывший угонщик автомобилей Богдан Филоненко, который решил пойти защищать родину, дал простой ответ сокамерникам, которые критиковали его решение вступить в украинскую армию.

"Я не собираюсь умирать. Я собираюсь служить и изменить свою жизнь", - вспоминает он, как сказал им, пишет Reuters.

32-летний Филоненко - один из тысяч украинских заключенных, подписавших контракт, предоставляющий им амнистию в обмен на службу в армии. Он сейчас проходит подготовку в 57-й мотострелковой бригаде, чтобы пополнить свои ряды мотивированными людьми.

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Филоненко и другие, опрошенные во время обучения в северо-восточной части Харьковской области, сказали, что они с радостью воспользовались возможностью повоевать.

Павлу, который назвал только свое имя, оставалось отбывать наказание за нападение, но он подписался на следующий день после того, как в мае вступил в силу новый закон.

"Зачем каким-то чужакам приезжать в мою страну и разрушать мою землю?" - спросил 46-летний командир отряда со стальным взглядом, который уже был ранен в ногу после того, как российский беспилотник сбросил взрывчатку рядом с ним.

Филоненко сказал, что почувствовал мотивацию, услышав об убистве мирных жителей после оккупации Россией двух пригородов Киева в начале войны.

Сжимая автомат внутри здания на полигоне, рецидивист сиял, вспоминая гордость своей матери. Он сказал, что она не верила, что он сможет выйти из тюрьмы, чтобы присоединиться в ВСУ.

"Когда я наконец позвонил и отправил ей пару фотографий, то на душе у мамы стало легче", - сказал он.

Мобилизация заключенных в Украине - детали

Согласно новым правилам, заключенные будут освобождены от оставшихся сроков, если согласятся отбывать наказание без разрешения до конца войны. Затем им будет предоставлено условно-досрочное освобождение.

Ранее в этом месяце Генеральная прокуратура сообщила, что более 3000 бывших заключенных присоединились к различным воинским частям. Министр юстиции Денис Малюська заявил в мае, что до 20 000 человек могут претендовать на освобождение.

Те, кто осужден за определенные преступления, такие как убийство двух или более человек и сексуальные преступления, не могут служить.

Семеро женщин, которые отбывали наказание в тюрьме, заключили контракт с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили Министерство юстиции Украины.

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