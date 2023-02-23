Юрист Илья Хромец объяснил, могут ли военные беспрепятственно перемещаться по городу и не будет ли это трактоваться как самовольное оставление воинской части.
В комментарии B2Bconsult он заявил, что самовольным считается оставление части или службы без разрешения начальника (командира).
Не считается самовольным:
- оставление при наличии разрешения командира;
- выполнение приказа командира;
- командировка;
- следование в новое расположение в/ч;
- лечение;
- перемещение/ротация, отпуск, учеба и т. д.
"В любом случае указанные выше основания должны быть подтверждены надлежащим образом оформленными документами или подтвержденные командиром", — подчеркнул Хромец.
Место службы, если оно не совпадает с расположением части, — любое место, где военнослужащий должен в течение определенного времени выполнять воинские обязанности или находиться по приказу или разрешению начальника.
Статьей 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" предусмотрено осуществление различных мер правового режима военного положения военным командованием вместе с военными администрациями.
Кроме того, оставление воинской части или места службы военнослужащим квалифицируется как самовольное в условиях отсутствия военного более трех суток, но не более месяца.
"Военнослужащие могут беспрепятственно перемещаться по городу в условиях выполнения ими определенных заданий (распоряжений) или любых других причин исключительно с ведома или по приказу военного руководства. Относительно города, то также могут перемещаться с целью выполнения мероприятий правового режима, которые осуществляются во взаимодействии с военной администрацией города (области), в том числе с целью обеспечения части определенными ресурсами", — подытожил юрист.
Итак, перемещение без ведома или приказа руководства не разрешается и может квалифицироваться как СОЧ при условии отсутствия военных в расположении части более трех суток без уважительных причин.
Скандальный законопроект об усилении ответственности для военных
Законопроект 8271 об усилении ответственности военнослужащих в условиях военного положения или в боевой обстановке был принят Верховной Радой 13 декабря 2022 года и подписан президентом.
Проектом Закона предлагается внесение изменений в статьи 69 и 75 Уголовного кодекса Украины относительно исключения возможности назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом и освобождение от отбывания наказания с испытанием. Также повышен уровень санкций за совершение военных административных правонарушений.