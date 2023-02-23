Военные могут беспрепятственно перемещаться по городу в условиях выполнения ими определенных задач или по любым другим причинам исключительно с ведома или по приказу военного руководства.

Юрист Илья Хромец объяснил, могут ли военные беспрепятственно перемещаться по городу и не будет ли это трактоваться как самовольное оставление воинской части.

В комментарии B2Bconsult он заявил, что самовольным считается оставление части или службы без разрешения начальника (командира).

Не считается самовольным:

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оставление при наличии разрешения командира;

выполнение приказа командира;

командировка;

следование в новое расположение в/ч;

лечение;

перемещение/ротация, отпуск, учеба и т. д.

"В любом случае указанные выше основания должны быть подтверждены надлежащим образом оформленными документами или подтвержденные командиром", — подчеркнул Хромец.

Место службы, если оно не совпадает с расположением части, — любое место, где военнослужащий должен в течение определенного времени выполнять воинские обязанности или находиться по приказу или разрешению начальника.

Статьей 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" предусмотрено осуществление различных мер правового режима военного положения военным командованием вместе с военными администрациями.

Кроме того, оставление воинской части или места службы военнослужащим квалифицируется как самовольное в условиях отсутствия военного более трех суток, но не более месяца.

"Военнослужащие могут беспрепятственно перемещаться по городу в условиях выполнения ими определенных заданий (распоряжений) или любых других причин исключительно с ведома или по приказу военного руководства. Относительно города, то также могут перемещаться с целью выполнения мероприятий правового режима, которые осуществляются во взаимодействии с военной администрацией города (области), в том числе с целью обеспечения части определенными ресурсами", — подытожил юрист.

Итак, перемещение без ведома или приказа руководства не разрешается и может квалифицироваться как СОЧ при условии отсутствия военных в расположении части более трех суток без уважительных причин.

Скандальный законопроект об усилении ответственности для военных

Законопроект 8271 об усилении ответственности военнослужащих в условиях военного положения или в боевой обстановке был принят Верховной Радой 13 декабря 2022 года и подписан президентом.

Проектом Закона предлагается внесение изменений в статьи 69 и 75 Уголовного кодекса Украины относительно исключения возможности назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом и освобождение от отбывания наказания с испытанием. Также повышен уровень санкций за совершение военных административных правонарушений.

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