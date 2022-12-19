Главнокомандующий подчеркнул, что его мнение отражает позицию командиров группировок и военных частей, которые требовали системного решения этого комплекса вопросов.

​​Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что поддерживает скандальный законопроект об усилении ответственности военных, и призвал президента подписать его.

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook. Залужный подчеркнул, что он вынужден поднять довольно сложную тему - усиление ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и невыполнение боевых приказов.

"Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательство, принятые Верховной Радой Украины, и прошу президента подписать закон", - отметил главнокомандующий.

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Залужный подчеркнул, что его мнение отражает позицию командиров группировок и военных частей, которые требовали системного решения этого комплекса вопросов.

"Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдения, а "отказники" могут заплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат, или получить наказание с испытанием, это несправедливо. Более того, и это ключевое, оголенные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть", - считает он.

По словам Залужного, разъяснением и убеждением этой проблеме можно помочь лишь в мирное время, а "в условиях войны нужны быстрые и действенные решения".

"Существует ли угроза усиления безнаказанности командиров? Нет, командиры так же несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействия. И я полностью доверяю своим подчиненным", - сказал главнокомандующий.

Он также признал наличие проблем, приводящих к самовольному оставлению позиций, и отметил, что работает над их устранением.

"Нормально ли, что мы дискутируем на такие чувствительные темы публично? Да, мы в демократическом государстве. Но ровно до тех пор, пока это не мешает нам выигрывать войну. Поэтому я призываю всех поставить точку в этой дискуссии. И вместе приближать победу", - добавил Залужный.

Скандальный законопроект об усилении ответственности для военных

Ззаконопроект 8271 по усилению ответственности военнослужащих в условиях военного положения или в боевой обстановке был принят Верховной Радой 13 декабря и направлен на подпись президенту.

Проектом Закона предлагается внесение изменений в статьи 69 и 75 Уголовного кодекса Украины относительно исключения возможности назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом и освобождение от отбывания наказания с испытанием. Также повышен уровень санкций за совершение военных административных правонарушений.

15 декабря была опубликована петиция к президенту Владимира Зеленского с просьбой ветировать законопроект об ужесточении наказания военнослужащих, которая за сутки набрала уже более 30 тыс. голосов, тогда как для рассмотрения необходимо набрать 25 тыс.

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