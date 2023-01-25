Законопроект вызвал много обсуждений в обществе.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности военнослужащих в условиях военного положения или в боевой обстановке.

Отныне усилена ответственность за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и невыполнение боевых приказов, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

13 декабря Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законодательные акты Украины относительно особенностей несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке"( регистрационный номер "8271").

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Им усилена ответственность военнослужащих в условиях военного положения или в боевой обстановке. Им исключена возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом и освобождения от отбывания наказания с испытанием. Также повышен уровень санкций за совершение военных административных правонарушений.

Закон об усилении ответственности в армии: реакция

15 декабря появились петиция к Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать законопроект об ужесточении наказания военнослужащих. Только за сутки ее подписали более 30 тысяч человек.

19 декабря главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный публично поддержал скандальный законопроект и призвал президента подписать его.

Он подчеркнул, что поддерживает ужесточение ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и невыполнение боевых приказов.

Залужный отметил, что армия держится на дисциплине и если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдения, а "отказники" могут оплатить штраф или получить наказание с испытанием, это несправедливо.

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