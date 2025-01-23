Она выразила мнение, что необходимо говорить не о снижении мобилизационного возраста, а о мотивационном пакете, который бы позволил привлечь молодежь в Силы обороны.

Генеральный штаб ВСУ не видит необходимости в снижении мобилизационного возраста.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сказала Ирина Фриз, народный депутат от "Европейской солидарности", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

По ее словам, Генштаб не считает необходимым снижать мобилизационный возраст, потому что, если подходить к этому вопросу более профессионально, то надо понимать, что молодые люди, привлеченные во время мобилизации на общих основаниях, должны получать более широкую и длительную подготовку, для того, чтобы они приобрели ту специальность или ту специальность, которая является крайне ценной.

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Так, по ее мнению, на сегодня нет необходимости в снижении мобилизационного возраста, впрочем, не исключено, что такая потребность может возникнуть в будущем.

"Учитывая то, что говорит и Верховный главнокомандующий и Генеральный штаб, на сегодня нет необходимости снижать мобилизационный возраст. Будет ли она в дальнейшем, будем смотреть, потому что война может диктовать свои требования и дискуссии, к которым нужно готовиться", - отметила депутат.

По словам Фриз, сейчас к вопросу о возможности привлечения молодежи в Силы обороны нужно подходить не с позиции снижения мобилизационного возраста, а с позиции поощрения.

"Это и увеличение заработной платы, социальных гарантий, это и возможности получить соответствующую специальность, которая будет оцениваться по другим, в том числе, и с точки зрения денежного обеспечения, категориям. Это и возможности списания, кредитных обязательств, если у молодого человека они есть. Или наоборот - предоставление налоговых льгот по оформлению того или иного кредита для приобретения необходимого молодому человеку", - сказала представительница парламента.

Так, считает она, сейчас необходимо говорить не о снижении мобилизационного возраста, а о качественном мотивационном пакете, который бы позволил привлечь молодежь в Силы обороны, если в этом есть насущная необходимость.

Мобилизация в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что Запад продолжает давить на Украину относительно снижения мобилизационного возраста. Но мобилизация большего количества людей приведет лишь к тому, что в Силах обороны будет больше солдат без оружия. Он отметил, что считает "нечестным", когда Запад отказывается поставлять дальнобойное оружие и ставит Украине требование мобилизовать молодых людей.

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