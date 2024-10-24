Лицо обязано прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и стать на учет.

Гражданам Украины призывного возраста, которые проживают не по месту прописки, необходимо написать заявление и встать на воинский учет по месту фактического проживания. Об этом говорится в разъяснении Львовского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК).

Отмечается, что лицо обязано прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и стать на учет.

Во Львовском ТЦК также уточнили, что внутренне перемещенные лица также должны зарегистрироваться как ВПЛ и стать на учет в ТЦК.

Видео дня

"После внесения данных в единый реестр по новому месту жительства, гражданин автоматически будет снят с учета по старому адресу", - говорится в сообщении.

Мобилизация в Украине: последние новости

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко заявил, что в Украине пока нет необходимости в снижении мобилизационного возраста. По его словам, не всегда мобилизация юношей 18-20 лет гарантирует успех в войне.

Как сказал военный, если будет проведена проверка по бронированию, то часть людей, которые получили бронь незаконным способом, могут высвободиться для армии.

Ранее начальник административного отдела районного ТЦК в городе Киеве Олег Коротченко объяснил, как формируются списки оповещения военнообязанных. Он пояснил, что сейчас через "Укрпочту" получают повестки и те лица, которые обновили данные, и те, кто не появлялся в ТЦК и СП.

Вас также могут заинтересовать новости: