Набор бойцов в ВСУ начал замедляться осенью.

Украина не выполнит мобилизационные планы до конца года, потому что темпы замедлились. Об этом заявила народный депутат Соломия Бобровская в эфире стрима "Говорит большой Львов".

"Начиная с сентября мы проседаем в мобилизации. У нас она начала спадать после августа и лета, когда мы вышли на уровень выполнения плана Генеральным штабом. К сожалению, осень у нас пошла на спад", - сказала она.

Бобровская также подтвердила перевод в пехоту авиатехников и специалистов ПВО. По ее словам, так сделали из-за недостатка бойцов на передовой и замедления темпов мобилизации.

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"До декабря мы не выполняем план Генштаба ни на этот год, ни на поставленный месяц. С этим сложно, и снова мы возвращаемся к ситуации весны 2024 года", - отметила депутат.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, накануне Бобровская прокомментировала распространенную информацию о необходимости мобилизовать в украинскую армию 500 тыс человек, отметив, что такая цифра в планах ни на этот год, ни на следующий не фигурирует.

Бобровская подчеркнула, что есть четкие планы по мобилизации, поэтому озвучивая цифру в полмиллиона стоит всегда обращать внимание на временные сроки.

"Полмиллиона людей - за какой срок времени. Это надо уточнить. Потому что разбрасываться такими цифрами - это безответственно. На этот год было планирование потребностей в личном составе. И это не звучит как 500 тыс до конца декабря. Есть планы, которые доведены. И это в разы меньше, чем 500 тыс. По крайней мере на этот год точно. Если мы говорим о следующем году, когда Генеральный штаб говорит о необходимости пополнения приоритетно боевых бригад, дальше формирование новых бригад, тогда речь может идти совсем о другом, и то это не речь о полумиллионе даже на следующий год... По крайней мере о 500 тыс на закрытых заседаниях у нас о полумиллионе речи не шло", - сказала нардеп.

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