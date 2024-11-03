На фронте для Украины сейчас "не все хорошо", заявил Маси Найем.

Украинцы должны мобилизоваться, им следует подумать над тем, что они могут потерять, если фронт рухнет. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны и адвокат Маси Найем в эфире LB live.

"Я бы сказал обществу такое: если вы, 160 тысяч людей, не придете мобилизоваться на протяжении следующих двух месяцев, мы подписываем капитуляцию. Потому что это честный ответ. Вы же не хотите идти воевать, но кто-то это должен делать, - отметил он. - Не хотите? Вам не ценно то, что вы сейчас имеете? Просто подумайте над тем, что вы потеряете, если фронт рухнет".

Найем добавил, что три года на "нуле" или в целом в армии – это слишком много, и он понимает, как сложно тем, кто продолжает служить с первого дня широкомасштабного вторжения РФ.

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По его словам, на фронте для Украины сейчас "не все хорошо":

"Не настолько, чтобы сойти с ума и сдаться, но настолько, чтобы мобилизоваться и вспомнить ощущение марта месяца 2022-го года. Если этого не случится, еще больше украинцев погибнет, прежде чем мы победим".

Мобилизация в Украине - актуальное

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина планирует мобилизовать дополнительно 160 тысяч граждан:

"Это даст возможность укомплектовать части до 85%".

По его словам, всего в состав Сил обороны Украины уже было призвано 1 миллион 50 тысяч человек.

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