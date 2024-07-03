Эксперт также отметил, что Украине надо мобилизовать 200 тысяч человек для стабилизации фронта.

Продолжается мобилизация в Украине, и военный и политический эксперт Евгений Дикий отреагировал на передачу полномочий межведомственным рабочим группам по вопросам организации призыва военнообязанных по увеличению объемов бронирования для госслужащих.

Об этом эксперт высказался в эфире "Говорить великий Львів". "Сам факт, что разрешили просить дополнительное бронирование - почему бы и нет. Просить можно. Дальше вопрос, как Минобороны к этому отнесется. Или это будет более формальный подход, что всем, кто попросил, всем взяли и автоматом дали. И тогда это очень плохо. А если действительно в Минобороны выделят несколько человек, которые будут сидеть и определять, что конкретно это предприятие является действительно критическим, и почему им действующей квоты на бронирование (не хватает, - Ред.) и надо больше. В таком случае это нормальный рабочий процесс", - сказал Дикий.

Он также прокомментировал вопрос мобилизации в Украине. По мнению эксперта и ветерана АТО, пока до сих пор остается актуальной цифра, которую в декабре прошлого года озвучил в то время действующий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Я напомню цифру, которая звучала в конце 2023 года со ссылкой на тогдашнего главнокомандующего Валерия Залужного. Эта цифра звучала 450-500 тысяч. Напомню, что это был ноябрь или декабрь 2023 года. С тех пор у нас становилось не лучше, а даже хуже. Еще полгода после этого мы мобилизацию не проводили, а только обсуждали. А тем временем защитников на фронте только уменьшалось. А тем временем наоборот в марте этого года россияне начали набор дополнительных 300 тысяч мобилизованных. И первые волны из этих 300 тысяч как раз были привлечены к наступлению на Харьковщину", - пояснил Дикий.

Он отметил, что 200 тысяч мобилизованных Украине нужно для стабилизации фронта, чтобы исключить продвижение российских войск на тех или иных участках.

"Это то, что нам надо, чтобы мы не начинали каждый наш разговор с того, что под Торецком продвинулись, под Покровском продвинулись, где-то там что-то потеряли. Но не более того. Если мы хотим наконец переламывать ситуацию в свою пользу, а нам это крайне необходимо, то нам надо вспомнить снова ту цифру в полмиллиона", - сказал Дикий.

По мнению эксперта, Украина не может мобилизовать такое количество людей за один раз. Впрочем, такую задачу могли бы растянуть на лето, чтобы потом продолжать стабильный набор.

"Но если бы была поставлена задача - набрать за лето эти 500 тысяч, а дальше уже набирать, как говорит Welt - он предоставляет цифру в 50 тысяч каждый квартал. Но если бы мы все время имели такой темп мобилизации - 20 тысяч в месяц, то у нас сейчас не было бы необходимости за один раз набрать очень много. Поэтому нам в первую очередь надо закрыть дыру, которая образовалась за полтора года, а уже потом выходить на обычные темп", - подытожил Дикий.

Мобилизация 2024 в Украине - последние новости

Накануне издание Die Welt отметило, что нехватка солдат является экзистенциальной проблемой для Украины. Для ее решения, Украине необходимо мобилизовать в армию 200 тысяч человек до конца года.

По мнению военнослужащего Роберта Бровди, известного как "Мадьяр", Украина может начать привлекать в армию украинцев за рубежом. В частности, по мнению военного, это можно сделать путем рекрутинга.

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