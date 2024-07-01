Некоторым гражданам могут предложить канал возвращения в Украину с компетентной мобилизацией, поделился основатель подразделения аэроразведки "Птицы Мадяра".

Продолжается мобилизация в Украине, и гражданам нашего государства, которые находятся в Европе, планируют предложить рекрутинг с базовым учебным курсом.

Об этом заявил в интервью "Армия TV" военнослужащий и блогер Роберт Бровди, известный как "Мадьяр", основатель подразделения аэроразведки "Птицы Мадьяра". "Мы создадим прецедент. Я предложу украинцам рекрутинг в Европе. Предложу, что мы дадим им базовый учебный курс прямо там в Европе, где они находятся. Познакомившись с ними таким образом, им раскроем обстоятельства того, что их ожидало бы в случае попадания в армию, и сами посмотрим, подходят ли они нам по общим критериям или нет", - сказал военный.

Тогда, по его словам, таким гражданам предложат канал возвращения в Украину с компетентной мобилизацией. "С гарантированным дальнейшим задействованием в подразделениях, в которых они согласились и подходят по критериям и получили профессиональное образование, принимать участие в войне. И максимальное количество личного состава мы оттесним от линии фронта", - рассказал "Мадьяр".

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Как сообщал УНИАН, по мнению "Мадьяра", качественно улучшить проблему нехватки личного состава в армии, загоняя туда силой, вряд ли удастся. "С одной стороны, необратимой является необходимость компенсировать личный состав, затягивать туда. Но, с другой стороны, война динамично становится высокотехнологичной. И я это вижу по-другому. Я это вижу через призму приглашения в рамках компетентной мобилизации, с привлечением ребят, которые могут даже из Киева работать, на расстоянии", - сказал военный.

По его словам, уже есть пример таких подразделений, которые удаленно работают, и их немало. "Оператор известного беспилотника "Немезис" к линии никакого отношения не имеет, он может работать из Дубая, ему нужно впереди два ассистента, которые выносят средства. И пребывание этих двух ассистентов там гораздо безопаснее деятельность, чем пребывание там всего экипажа с поднятием борта и всеми мерами безопасности, начиная от выезда, пребывания, осуществления боевых задач и возвращения. Война диджитализируется", - заявил "Мадьяр".

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