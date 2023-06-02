За неявку по повестке украинцам грозит штраф, напомнил адвокат.

Адвокат Роман Симутин рассказал о новом креативе от ТЦК. Речь идет об отправке повестки вместе с вызовом о рассмотрении административного дела за нарушение воинского учета.

В своем YouTube-канале юрист заявил, что в почтовый ящик теперь кладут или отправляют заказным письмом две бумаги:

повестку с указанием даты прибытия в ТЦК, условно – 01.06.2023 г.;

и вызов о рассмотрении административного правонарушения на 03.06.2023 г.

"Где в вызове пишут: 03.06.2023 года в отношении вас будет составлен протокол по ст. 210 КУоАП, но в случае явки в ТЦК 03.06.2023 г. дело по принудительному поводу в отношении вас будет отменено", - объясняет Симутин.

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Он подчеркнул: если вы не прибыли по повестке в указанную дату, то в отношении вас через два дня рассмотрят админматериалы и привлекут к ответственности со штрафом в 5100 грн.

"За креативность подхода - это пятерка, а вот по предмету административное право – двойка. Ведь дата вызова и дата сообщения легко проверяются. Конечно, это займет немало времени, но самое главное, что нарушена последовательность приглашения и рассмотрения дела, поэтому в суде этот трюк развалится", - заявил Симутин.

Адвокат в очередной раз подчеркнул: если вы не отмените постановление ТЦК о штрафе и уплатите его, то признаете свою вину и согласитесь с правомерностью привлечения к ответственности. А дальше - уголовное производство, подозрение и розыск.

Мобилизация в Украине летом 2023 года

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украине объявлена мобилизация. В армию призывают мужчин в возрасте 18-60 лет, впрочем есть и исключения.

В нашей стране военное положение продлено до 18 августа 2023 года, поэтому массовая раздача повесток будет продолжаться. Кстати, недавно были расширены полномочия ТЦК: теперь их представители могут вручать повестки военнообязанным в любой области, независимо от места их пребывания на воинском учете.

Кроме того, 30 мая Рада снизила предельный возраст призыва на срочную службу с 27 до 25 лет, то есть теперь мужчин от 25 лет могут мобилизовать.

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