В масштабном пожаре, вызванном россиянами, погибли родители и трое маленьких детей.

В Харькове 12 февраля попрощались с семьей, которая погибла в страшном пожаре, вызванном российским дроном "Шахед". Об этом говорится в сюжете ТСН.

Супруги Ольга и Григорий Путятины и трое их малолетних детей оказались в огненной ловушке, когда вражеский беспилотник попал в нефтебазу недалеко от частного сектора на севере Харькова. Топливо смешалось со снегом и растеклось по улице.

Тогда в страшном пожаре погибли семь человек, включая семью Путятиных. Сегодня с семьей прощались на местном кладбище. Двух старших детей – 7-летнего Алексея и 4-летнего Михаила – похоронили рядом с родителями, а младшего – 10-месячного Павла – в одном гробу вместе с мамой.

Также харьковчане принесли много цветов и детских игрушек к дому, в котором жила семья.

Гибель семьи Путятиных

Как писал УНИАН, поздно вечером 9 февраля российский агрессор совершил очередное воздушное нападение на Украину с применением дронов-камикадзе "Шахед". Один из этих беспилотников атаковал хранилище топлива в северной части Харькова. Вследствие этого вспыхнул масштабный пожар, который охватил прилегающий район частной застройки.

По данным Харьковской ОВА, в огне погибло 7 человек – семья Путятиных и пожилые супруги в другом доме. Еще три человека пострадали. Огонь уничтожил 15 частных домов.

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