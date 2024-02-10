В огненной ловушке оказались супруги и трое их малых детей.

В результате российского удара по Харькову вечером 9 февраля погибла прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры вместе с мужем и тремя детьми. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Ольга Сергеевна Путятина работала в органах прокуратуры Харьковщины с июня 2012 года. В это время она находилась в декретном отпуске. Ей было 35 лет.

Вместе с Ольгой погиб ее муж и трое их сыновей – 7-летний Алексей, 4-летний Михаил и 10-месячный Павел.

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"Семья оказалась заложником огня внутри своего же дома. Весь коллектив органов прокуратуры выражает искренние соболезнования родным и близким. Государство-террорист понесет ответственность за каждую человеческую жизнь, которую оно забрало", – говорится в сообщении прокуратуры.

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