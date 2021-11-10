Андрей Шимановский отметил, что новое правописание украинского языка исправляет ошибки 100-летней давности.

Блогер Андрей Шимановский собирает сотни тысяч просмотров в TikTok. Его секрет заключается в популяризации украинского языка.

Об этом блогер рассказал в комментарии "Новое время".

22-летний педагог по технике речи взрывает соцсеть благодаря коротким видео, в которых н объясняет правила украинского языка. За ним уже следят 226,4 тысячи пользователей соцсети.

"Я себе очень усложняю жизнь как блогеру, потому что преимущественно снимаю о правилах украинского языка. Некоторые видео снимаю о дикции, голосе, но преимущественно об украинском языке. Последние самые популярные видео были о правописании. Я разбирал, почему так и для чего его восстановили", - рассказал Шимановский.

Читайте такжеКреминь рассказал, почему в Украине до сих пор никого не оштрафовали за нарушение закона о языкеВидео, в котором блогер рассказывает, почему правильно "міт", а не "міф", набрала полмиллиона просмотров.

"Впервые я получил волну хейта после видео о новом правописании, потому что многие люди с ним не соглашаются. В основном они не понимают, для чего оно", - отметил украинская звезда TikTok.

При этом Шимановский уверен, что лучшим способом популяризировать украинский язык является культура.

"По-моему, именно культурная составляющая - очень мощная движущая сила, поэтому я тоже записываю стишки. Часто читаю выборочную поэзию, стараюсь ее открывать для более широких слушателей. И очень часто получаю фидбек, что мое прочтение увлекло к изучению украинского языка", - подытожил блогер.

Как ранее сообщал УНИАН, большинство украинцев считают украинский язык родным для себя и поддерживают обязательство обслуживания государственным языком.

Автор: Анастасия Горбачева