Известный доктор Евгений Комаровский предложил свой вариант языковой политики для Украины: сделать сразу три языка государственными, либо вовсе лишить этого статуса и украинского.
Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
В качестве примера многоязычной страны он привел Израиль, где, по словам Комаровского, инструкции к лекарствам печатают на четырех языках: иврите, английском, арабском и русском.
"Человек, который обратился в любой государственный орган, имеет право и обязан получить помощь на государственном языке", - заявил он.
На уточняющий вопрос Гордона, должен ли украинский язык быть единым государственным, Комаровский ответил отрицательно.
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"А если людям удобнее иметь три языка?", - возразил он. И добавил, что в каждом госучреждении должны оказывать помощь на русском, украинском и английском языках.
"Вы хотите, чтобы у нас было три государственных языка?", - спросил его Гордон.
"Это было бы идеально", - ответил Комаровский.
"Или, другой вариант. Пусть у нас вообще не будет государственных языков", - сразу же добавил он.
Ранее Гордон рассказывал, как уговаривал Комаровского пойти на президентские выборы, однако тот отказался.
До этого Комаровский гневно "прошелся" по Зеленскому из-за удаления им поста о вакцинации в соцсети.