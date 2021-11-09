Он заявил, что в стране должно быть либо три государственных языка, либо ни одного.

Известный доктор Евгений Комаровский предложил свой вариант языковой политики для Украины: сделать сразу три языка государственными, либо вовсе лишить этого статуса и украинского.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

В качестве примера многоязычной страны он привел Израиль, где, по словам Комаровского, инструкции к лекарствам печатают на четырех языках: иврите, английском, арабском и русском.

"Человек, который обратился в любой государственный орган, имеет право и обязан получить помощь на государственном языке", - заявил он.

На уточняющий вопрос Гордона, должен ли украинский язык быть единым государственным, Комаровский ответил отрицательно.

Читайте также"Ты что, дебил?": Комаровский жестко ответил Жириновскому, предлагавшему "бомбить Киев"

"А если людям удобнее иметь три языка?", - возразил он. И добавил, что в каждом госучреждении должны оказывать помощь на русском, украинском и английском языках.

"Вы хотите, чтобы у нас было три государственных языка?", - спросил его Гордон.

"Это было бы идеально", - ответил Комаровский.

"Или, другой вариант. Пусть у нас вообще не будет государственных языков", - сразу же добавил он.

Ранее Гордон рассказывал, как уговаривал Комаровского пойти на президентские выборы, однако тот отказался.

До этого Комаровский гневно "прошелся" по Зеленскому из-за удаления им поста о вакцинации в соцсети.

Автор: Виолетта Орлова